Воробьев заявил, что Свечникова не ждут в составе сборной России

Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился ожиданиями от встречи со сборной Латвии в рамках чемпионата мира в Словакии.
– Плотников тренировался в четвертом звене. Кто в итоге выйдет на Латвию?
– Сделали выбор в пользу более силового форварда. Но у нас 14 нападающих. И каждый из них может играть. Мы одна команда.
– Выбор силового форварда связан со стилем соперника?
– В том числе.
– Кто будет заявлен 13-м нападающим, Капризов или Телегин?
– Телегин.
– Зуб заявлен?
– Пока нет.
– Вы держите одно место в заявке. Ждете Свечникова?
– Нет. Мы рассчитываем на Зуба. Просто не спешим. Случаи бывают разные.
– Кто из вратарей сыграет с Латвией?
– Василевский.
– На обе игры, что будут подряд?
– Нет.
– Вы смотрели матч Латвии с Чехией?
– Довольно интересная была игра. Грязноватая такая. (Игорь Еронко)
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