Воробьев заявил, что Свечникова не ждут в составе сборной России

Главный тренер сборной России Илья Воробьев​ поделился ожиданиями от встречи со сборной Латвии в рамках чемпионата мира в Словакии.

– Плотников тренировался в четвертом звене. Кто в итоге выйдет на Латвию?

– Сделали выбор в пользу более силового форварда. Но у нас 14 нападающих. И каждый из них может играть. Мы одна команда.

– Выбор силового форварда связан со стилем соперника?

– В том числе.

– Кто будет заявлен 13-м нападающим, Капризов или Телегин?

– Телегин.

– Зуб заявлен?

– Пока нет.

– Вы держите одно место в заявке. Ждете Свечникова?

– Нет. Мы рассчитываем на Зуба. Просто не спешим. Случаи бывают разные.

– Кто из вратарей сыграет с Латвией?

– Василевский.

– На обе игры, что будут подряд?

– Нет.

– Вы смотрели матч Латвии с Чехией?

– Довольно интересная была игра. Грязноватая такая. (Игорь Еронко)

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