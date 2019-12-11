Владислав Третьяк: «Пока у России никто не отнимал права проведения хоккейных чемпионатов мира»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о том, что может ждать наш хоккей после решения ВАДА.

— Как вы отнеслись к решению ВАДА, теперь и хоккейной сборной России придется участвовать в турнирах без имени и флага?

— Еще ничего не решено. Решение исполкома ВАДА не является окончательным. Впереди еще будет заседание спортивного арбитражного суда. Наш Олимпийский комитет действует, его из олимпийской семьи никто не убирал. Давайте дождемся окончательного решения и не будем идти вперед паровоза. Наша страна будет бороться за всех спортсменов. Мы готовы к сотрудничеству с Международной федерацией, тестируем своих хоккеистов. К нам вопросов нет.

— Есть вероятность, что сборная России выступит на Олимпиаде в своей форме?

— Трудно сказать, насколько она велика. Пока к нам никаких вопросов возникало и к ближайшим турнирам наши сборные готовятся в обычном режиме без указаний, что молодежный чемпионат мира, стартующий в конце декабря, команда будет играть в другой форме.

— Какова судьба трех чемпионатов мира, которые в ближайшие годы должны пройти в России?

— Это решение будет принимать ИИХФ. Вы знаете позицию Рене Фазеля. Когда соберется исполком Международной федерации, то я доложу вам все. Пока никто у нас чемпионаты мира не отнимал — и молодежный, и женский, и взрослый. Все остается в силе. (Михаил Зислис)