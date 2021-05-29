Вайсфельд: «Самонов стал увереннее играть, но и оборона у нас солидная»

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд в разговоре с «СЭ» подвел итоги пятого матча сборной России на чемпионате мира в Риге. 29 мая российская команда победила Швейцарию — 4:1.

«Ребята играют слаженней, но это естественный процесс. Они привыкают друг к другу, понимают, кто на что способен. Было бы странно, если бы было наоборот. Мне понравился сегодня Самонов, кажется, он стал более уверенно играть. В третьем периоде очень здорово сыграл Толчинский. Отмечу еще игру Барабанова и защитников Задорова и Проворова. Оборона играет очень солидно» — сказал Вайсфельд «СЭ».

Вайсфельд также поделился ожиданиями от матча сборной России со Швецией, который пройдет 31 мая.

«На чемпионате мира никому расслабляться нельзя. С точки зрения турнирной ситуации, игра кардинально ничего не меняет. Другое дело, что шведы — есть шведы. Понятно, что у них неудачные матчи, но, с другой стороны, они прижаты к стенке, им терять нечего, им нужно выходить и умирать. Однозначно будет непростая игра», — добавил Вайсфельд.

Сборная России набрала 12 очков и занимает первое место в группе А.

(Екатерина Звенигородская)