Сергей Толчинский признан лучшим игроком сборной России в матче со Швейцарией на ЧМ-2021

В Риге завершился матч группового этапа чемпионата мира, в котором сборная России победила команду Швейцарии со счетом 4:1. Лучшим игроком российской команды в этой встрече был признан нападающий Сергей Толчинский.

Сначала он отметил голевой передачей, когда помог Павла Карнаухов забить победный гол в матче.

А затем сам оформил дубль. Сначала Толчинский реализовал выход один на один, а потом поразил уже пустые ворота.