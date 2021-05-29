Сергей Толчинский признан лучшим игроком сборной России в матче со Швейцарией на ЧМ-2021
В Риге завершился матч группового этапа чемпионата мира, в котором сборная России победила команду Швейцарии со счетом 4:1. Лучшим игроком российской команды в этой встрече был признан нападающий Сергей Толчинский.
Сначала он отметил голевой передачей, когда помог Павла Карнаухов забить победный гол в матче.
А затем сам оформил дубль. Сначала Толчинский реализовал выход один на один, а потом поразил уже пустые ворота.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
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