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Сегодня, 11:31

В ИИХФ следят, чтобы политика не вмешивалась в соревнования

Алина Савинова
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что ИИХФ пристально следит за тем, чтобы политика не вмешивалась в проведение турниров под эгидой организации.

«Мы не хотим, чтобы кто-то привносил политику в наши соревнования: никаких флагов команд, не принимающих участия в соревнованиях, и, конечно, никаких политических баннеров. Службы безопасности на аренах в обоих городах об этом уведомлены», — приводит ТАСС слова Тардифа.

Также президент ИИХФ отметил, что ряд мелких инцидентов во время чемпионата мира по хоккею были быстро улажены.

ЧМ-2023 проходит в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не принимают участия в турнире. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Источник: https://tass.ru/sport/17789065
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Люк Тардиф
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