Швейцария обыграла Словакию в групповом турнире чемпионата мира

Сборная Швейцария обыграла национальную команду Словакии в матче группового турнира чемпионата мира — 4:2.

В составе швейцарской команды шайбы забросили Йонас Зигенталер, Нино Нидеррайтер, Кристиан Марти и Гаэтан Хас. У словаков отличились Андрей Кудрна и Павол Регенда.

Сборная Швейцарии лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 12 очков. Национальная команда Словакии располагается на 5-й строчке — 4 очка.

В следующем матче Швейцария сыграет против Канады 20 мая. Словакия встретится с Казахстаном 19 мая.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Швейцария — Словакия — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы: Зигенталер — 1 (Мальгин, Хишир), 5:07 — 1:0. Нидеррайтер — 4 (Амбюль), 24:47 — 2:0. Кудрна — 1 (Келемен, Паник), 25:08 — 2:1. Регенда — 1 (бол., Окульяр, Княжко), 39:29 — 2:2. Марти — 1 (Рихард), 46:51 — 3:2. Хаас — 1 (п.в., Миранда, Симион), 59:25 — 4:2.

Нереализованный буллит: Фиала (Швейцария), 38:26 (Мимо).

Вратари: Майер — Главай.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (10+13+13) — 13 (6+4+3).

Судьи: Макфарлейн, Хольм.

18 мая. Рига. «Арена Рига»