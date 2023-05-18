Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Игры
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 23:04

Швейцария обыграла Словакию в групповом турнире чемпионата мира

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Швейцария — Словакия.
Фото AFP

Сборная Швейцария обыграла национальную команду Словакии в матче группового турнира чемпионата мира — 4:2.

В составе швейцарской команды шайбы забросили Йонас Зигенталер, Нино Нидеррайтер, Кристиан Марти и Гаэтан Хас. У словаков отличились Андрей Кудрна и Павол Регенда.

Сборная Швейцарии лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 12 очков. Национальная команда Словакии располагается на 5-й строчке — 4 очка.

В следующем матче Швейцария сыграет против Канады 20 мая. Словакия встретится с Казахстаном 19 мая.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Швейцария — Словакия — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы: Зигенталер — 1 (Мальгин, Хишир), 5:07 — 1:0. Нидеррайтер — 4 (Амбюль), 24:47 — 2:0. Кудрна — 1 (Келемен, Паник), 25:08 — 2:1. Регенда — 1 (бол., Окульяр, Княжко), 39:29 — 2:2. Марти — 1 (Рихард), 46:51 — 3:2. Хаас — 1 (п.в., Миранда, Симион), 59:25 — 4:2.

Нереализованный буллит: Фиала (Швейцария), 38:26 (Мимо).

Вратари: Майер — Главай.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (10+13+13) — 13 (6+4+3).

Судьи: Макфарлейн, Хольм.

18 мая. Рига. «Арена Рига»

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2023/
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
1
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
Навка поздравила Загитову с днем рождения
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Германия обыграла Данию и одержала первую победу на чемпионате мира
Новости
RSS RSS
Все новости