Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Турнирные таблицы чемпионата мира-2021 — группы России и Канады на 24 мая

22:46
Сборная России проиграла команде Словакии. Фото IIHF
Сборная России проиграла команде Словакии. Фото IIHF
Теги:

В понедельник, 24 мая, на чемпионате мира в Латвии прошли матчи группового турнира.

Сборная России потерпела свое первое поражение на этом ЧМ, уступив Словакии со счетом 1:3. В другой встрече группы А команда Чехии в овертайме обыграла Белоруссию (3:2).

В группе В Канада потерпела свое третье поражение в трех матчах на ЧМ-2021, такое случилось впервые в истории турнира. Латвия обыграла Италию со счетом 3:0 и закрепилась на втором месте в турнирной таблице.

Турнирное положение в группе A: Словакия — 9 очков (3 игры), Россия — 6 (3), Швейцария — 6 (2), Белоруссия — 4 (3), Дания — 3 (2), Чехия — 2 (3), Швеция — 0 (2), Великобритания — 0 (2).

Турнирное положение в группе В: Германия — 9 (3), Латвия — 7 (3), Казахстан — 4 (2), Финляндия — 4 (2), США — 3 (2), Норвегия — 3 (2), Канада — 0 (3), Италия — 0 (3).

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

«Я потерял всякую веру в эту команду». В Швеции и Канаде в шоке от провалов команд на ЧМ
Латвия всухую обыграла Италию в матче чемпионата мира
Канада впервые в истории проиграла три стартовых матча чемпионата мира
Худший чемпионат мира уже стал историческим. В Риге нет крутого хоккея, но таких сюжетов на ЧМ не было никогда

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры