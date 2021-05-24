В понедельник, 24 мая, на чемпионате мира в Латвии прошли матчи группового турнира.

Сборная России потерпела свое первое поражение на этом ЧМ, уступив Словакии со счетом 1:3. В другой встрече группы А команда Чехии в овертайме обыграла Белоруссию (3:2).

В группе В Канада потерпела свое третье поражение в трех матчах на ЧМ-2021, такое случилось впервые в истории турнира. Латвия обыграла Италию со счетом 3:0 и закрепилась на втором месте в турнирной таблице.

Турнирное положение в группе A: Словакия — 9 очков (3 игры), Россия — 6 (3), Швейцария — 6 (2), Белоруссия — 4 (3), Дания — 3 (2), Чехия — 2 (3), Швеция — 0 (2), Великобритания — 0 (2).

Турнирное положение в группе В: Германия — 9 (3), Латвия — 7 (3), Казахстан — 4 (2), Финляндия — 4 (2), США — 3 (2), Норвегия — 3 (2), Канада — 0 (3), Италия — 0 (3).