Стал известен состав сборной России на первый матч ЧМ-2021 с Чехией
Пресс-служба сборной России опубликовала состав команды на первый матч чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) против сборной Чехии.
Место в воротах российской команды займет Александр Самонов. Иван Бочаров станет запасным.
Состав сборной России на матч с Чехией:
Самонов (Бочаров); Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Окулов; Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко; Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов; Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Воронков, Тимкин.
? Изучаем состав на стартовый матч на чемпионате мира!— Хоккей России (@russiahockey) May 21, 2021
Вратари: Самонов, Бочаров
Игра начнётся в 16:15 по мск, смотреть можно на Первом и на https://t.co/hVuJjUSFTb, повтор в 23:20 — на Матч ТВ#россиявмоемсердце pic.twitter.com/Eux64HGOxh
Матч Россия — Чехия состоится сегодня, 21 мая. Начало встречи — в 16.15 (мск).
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