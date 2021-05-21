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Стал известен состав сборной России на первый матч ЧМ-2021 с Чехией

14:58
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Пресс-служба сборной России опубликовала состав команды на первый матч чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) против сборной Чехии.

Место в воротах российской команды займет Александр Самонов. Иван Бочаров станет запасным.

Состав сборной России на матч с Чехией:

Самонов (Бочаров); Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Окулов; Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко; Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов; Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Воронков, Тимкин.

Матч Россия — Чехия состоится сегодня, 21 мая. Начало встречи — в 16.15 (мск).

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры