Стал известен состав сборной России на первый матч ЧМ-2021 с Чехией

? Изучаем состав на стартовый матч на чемпионате мира!



Вратари: Самонов, Бочаров



Игра начнётся в 16:15 по мск, смотреть можно на Первом и на https://t.co/hVuJjUSFTb, повтор в 23:20 — на Матч ТВ#россиявмоемсердце pic.twitter.com/Eux64HGOxh