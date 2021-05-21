Бадюков считает, что отсутствие звезд НХЛ в составе сборной России не является поводом для беспокойства

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

«Я думаю, что отсутствие ярко выраженных звезд делает команду более твердой, — сказал Бадюков «СЭ». — Это было показано не один раз. Яркий пример — финская сборная. Современный хоккей таков, что можно подстроиться и в тоже время диктовать свои условия любому сопернику. Отсутствие звезд никого не должно пугать. У нас очень сбалансированная команда. Плюс, есть возможность ротировать состав. Заявка широкая, есть кому добавиться. По скорости, например, Толчинский, Кузьменко. От матча к матчу, думаю, мы это увидим».

Также Бадюков считает, что сборной России по силам попасть в полуфинальную четверку и побороться за медали.

«Сразу сказать сложно. Но за самые высокие места Россия должна всегда бороться. Очень важно выйти в ту стадию, когда борешься за медали. А там предугадать уже очень сложно. Цель — попасть в финальную четверку. Для сборной России это по силам. А там и финал, и полуфинал происходит очень быстро, в два дня», — добавил Бадюков.

В пятницу, 21 мая, сборная России в стартовом матче чемпионата мира по хоккею встретится с Чехией. Начало игры — в 16:15 мск.

Россия на предварительном этапе ЧМ-2021 сыграет также с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

(Елизавета Денисова)