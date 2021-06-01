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Стал известен состав сборной Белоруссии на матч против России

19:00
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Стал известен состав сборной Белоруссии на матч группового этапа ЧМ-2021 против команды России, сообщает Telegram-канал «Хоккейный бульбаш».

Шостак (Колосов)

Шинкевич — Бэйлен, Плэтт — Шарангович — Климович

Знахаренко — Антонов, Протас — Комаров — Дрозд

Фальковский — Лисовец, Лопачук — Кодола — Стефанович

Соловьев — Коробов, Демков — Белевич — Паре

Россия, набравшая в 6 матчах 14 очков, занимает с этим показателем 2-е место в группе А. Белоруссия, в активе которой после 6 матчей 4 очка, занимает 7-е место в группе А.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры