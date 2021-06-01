Стал известен состав сборной Белоруссии на матч против России

Стал известен состав сборной Белоруссии на матч группового этапа ЧМ-2021 против команды России, сообщает Telegram-канал «Хоккейный бульбаш».

Шостак (Колосов)

Шинкевич — Бэйлен, Плэтт — Шарангович — Климович

Знахаренко — Антонов, Протас — Комаров — Дрозд

Фальковский — Лисовец, Лопачук — Кодола — Стефанович

Соловьев — Коробов, Демков — Белевич — Паре

Россия, набравшая в 6 матчах 14 очков, занимает с этим показателем 2-е место в группе А. Белоруссия, в активе которой после 6 матчей 4 очка, занимает 7-е место в группе А.