Стал известен состав сборной Белоруссии на матч против России
19:00
Стал известен состав сборной Белоруссии на матч группового этапа ЧМ-2021 против команды России, сообщает Telegram-канал «Хоккейный бульбаш».
Шостак (Колосов)
Шинкевич — Бэйлен, Плэтт — Шарангович — Климович
Знахаренко — Антонов, Протас — Комаров — Дрозд
Фальковский — Лисовец, Лопачук — Кодола — Стефанович
Соловьев — Коробов, Демков — Белевич — Паре
Россия, набравшая в 6 матчах 14 очков, занимает с этим показателем 2-е место в группе А. Белоруссия, в активе которой после 6 матчей 4 очка, занимает 7-е место в группе А.
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю