ЧМ по хоккею-2021, Россия — Белоруссия: смотреть трансляцию матча прямо сейчас
18:45
Во вторник, 1 июня, сборная России проведет заключительный матч на групповом турнире чемпионата мира по хоккею-2021 в Латвии. Соперник — команда Белоруссии, начало — в 20.15 по московскому времени.
Команда Валерия Брагина обеспечила себе место в плей-офф. Теперь, чтобы занять первую строчку в группе А российской сборной нужно набрать два очка в сегодняшнем матче.
Существуют расклады, при которых Россия уже в четвертьфинале сыграет против Канады.
Главный бомбардир сборной России на этом ЧМ-2021 — форвард Александр Барабанов, который набирал очки во всех 6 встречах на турнире, на его счету 4 гола и 3 результативные передачи.
Видеотрансляция матча доступна в эфире Первого канала и на сайте «СЭ»
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