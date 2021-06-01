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ЧМ по хоккею-2021, Россия — Белоруссия: смотреть трансляцию матча прямо сейчас

18:45
Нападающий сборной России Владимир Тарасенко. Фото IIHF
Нападающий сборной России Владимир Тарасенко. Фото IIHF
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Во вторник, 1 июня, сборная России проведет заключительный матч на групповом турнире чемпионата мира по хоккею-2021 в Латвии. Соперник — команда Белоруссии, начало — в 20.15 по московскому времени.

Команда Валерия Брагина обеспечила себе место в плей-офф. Теперь, чтобы занять первую строчку в группе А российской сборной нужно набрать два очка в сегодняшнем матче.

Существуют расклады, при которых Россия уже в четвертьфинале сыграет против Канады.

Главный бомбардир сборной России на этом ЧМ-2021 — форвард Александр Барабанов, который набирал очки во всех 6 встречах на турнире, на его счету 4 гола и 3 результативные передачи.

Видеотрансляция матча доступна в эфире Первого канала и на сайте «СЭ»

Календарь матчей и все результаты сборной России на ЧМ-2021

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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