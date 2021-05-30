Сборная России провела тренировку накануне матча против Швеции
19:35
29 мая у национальной сборной России был восстановительный день. Хоккеисты работали в тренажерном зале. Ледовую тренировку игроки могли посетить по желанию.
На льду «Даугава Арены» занимались вратарь Иван Бочаров; защитники Артем Зуб, Рушан Рафиков, Дмитрий Орлов, Григорий Дронов; нападающие Максим Шалунов, Эмиль Галимов, Михаил Григоренко, Владимир Тарасенко, Андрей Кузьменко.
Сборная России проведет шестой матч группового этапа чемпионата мира-2021 против сборной Швеции завтра. Начало матча в 20.15 по московскому времени. Трансляция на Первом канале.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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