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Шарангович считает, что сборной Белоруссии могло не хватить энергии в матче со Швейцарией

19:34
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Капитан сборной Белоруссии Егор Шарангович прокомментировал поражение своей команды в матче со сборной Швейцарии (0:6) на чемпионате мира по хоккею.

«Нельзя игру начинать с недонастроя, — цитирует Шаранговича belarushockey.com 30 мая. —  Все ребята хотели победить, не хотелось сидеть после встречи с грустными лицами, как сейчас. Все игроки стараются выходить и биться до конца. Но когда с первой смены пропускаешь гол, это сказывается в дальнейшем. Может нам немного не хватает энергии.

Все начинается с зоны обороны. Если мы плохо играем в зоне обороны, тогда мы тратим очень много сил, на атаку не хватает энергии, приходиться меняться. Нужно выходить лучше из зоны обороны. Плюс в зоне атаки ищем лишние передачи, нужно быть более нацеленными на ворота, действовать от простого и больше бросать".

После этого матча Белоруссия потеряла шансы пробиться в плей-офф чемпионата мира.

Дополнительная информация:

https://belarushockey.com/cm2012/news_cm12/2021/05/30/bh-egor-sharangovich-o-razgromnom-porazhenii-ot-shvejcarii-i-neudachnoj-igre-v-atake/

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