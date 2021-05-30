Шарангович считает, что сборной Белоруссии могло не хватить энергии в матче со Швейцарией

Капитан сборной Белоруссии Егор Шарангович прокомментировал поражение своей команды в матче со сборной Швейцарии (0:6) на чемпионате мира по хоккею.

«Нельзя игру начинать с недонастроя, — цитирует Шаранговича belarushockey.com 30 мая. — Все ребята хотели победить, не хотелось сидеть после встречи с грустными лицами, как сейчас. Все игроки стараются выходить и биться до конца. Но когда с первой смены пропускаешь гол, это сказывается в дальнейшем. Может нам немного не хватает энергии.

Все начинается с зоны обороны. Если мы плохо играем в зоне обороны, тогда мы тратим очень много сил, на атаку не хватает энергии, приходиться меняться. Нужно выходить лучше из зоны обороны. Плюс в зоне атаки ищем лишние передачи, нужно быть более нацеленными на ворота, действовать от простого и больше бросать".

После этого матча Белоруссия потеряла шансы пробиться в плей-офф чемпионата мира.