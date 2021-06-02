Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился ожиданиями от четвертьфинала с Канадой на чемпионате мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия).

«Главного тренера сборной Канады [Жерара Галлана] мы хорошо знаем, он очень известный специалист, сборная Канады — это очень серьезный соперник с сильным тренерским штабом. Не имеет значения, как они играли на групповом этапе, плей-офф всегда важнее, так как каждый хоккеист мечтает в него попасть и сыграть в матче Россия — Канада. Это хоккейная классика, к которой мы будем серьезно готовиться.

Результаты, которые мы показываем, — большая заслуга всей команды, сейчас мы спокойно все проанализируем, у нас все игроки готовы. Мы понимаем нашего соперника, сейчас у нас есть время подготовиться. Мы добились того результата, которого хотели на этом этапе, дальше идем шаг за шагом и готовимся к следующей игре, наша задача — побеждать в каждом матче", — цитирует Ротенберга ТАСС.

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сыграет с командой Канады. Встреча пройдет 3 июня. Начало матча — 20.15 (мск).