Россия — фаворит против Канады? Ставить ли Бобровского? Live с Вайсфельдом — в 12.00
09:00
В 12.00 на YouTube-канале «СЭ» анонсируем четвертьфинал чемпионата мира Россия — Канада. В студии — Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд.
Главные темы:
— Россия — фаворит четвертьфинала?
— Ставить ли Бобровского?
— Кого можно выделить у канадцев?
— Что в других четвертьфиналах?
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Россия — Канада: кто победит в четвертьфинале ЧМ-2021?
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