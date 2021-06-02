В 12.00 на YouTube-канале «СЭ» анонсируем четвертьфинал чемпионата мира Россия — Канада. В студии — Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд.

Главные темы:

— Россия — фаворит четвертьфинала?

— Ставить ли Бобровского?

— Кого можно выделить у канадцев?

— Что в других четвертьфиналах?