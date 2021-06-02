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Россия — фаворит против Канады? Ставить ли Бобровского? Live с Вайсфельдом — в 12.00

09:00
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В 12.00 на YouTube-канале «СЭ» анонсируем четвертьфинал чемпионата мира Россия — Канада. В студии — Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд.

Главные темы:

— Россия — фаворит четвертьфинала?

— Ставить ли Бобровского?

— Кого можно выделить у канадцев?

— Что в других четвертьфиналах?

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры