Россия выиграла лишь в одном овертайме из 11 в плей-офф чемпионатов мира

Россия проиграла сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира (1:2 ОТ) и в очередной раз подтвердила статус команды, которая не умеет играть овертаймы в плей-офф крупных турниров.

11 матчей нашей сборной на чемпионатах мира переходили в овертайм и только однажды россияне добыли победу. Случилось это в 2008 году в Квебеке, когда точный бросок Ильи Ковальчука по воротам канадцев принес стране первое за 15 лет золото.

Шесть раз Россия пропускала в овертайме решающий гол, еще четырежды доводила дело до буллитов, в которых, кстати, чаще преуспевала (три победы — одно поражение).

(Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда сборная России в матче плей-офф чемпионата мира завершала основное время вничью