Россия выиграла лишь в одном овертайме из 11 в плей-офф чемпионатов мира
Россия проиграла сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира (1:2 ОТ) и в очередной раз подтвердила статус команды, которая не умеет играть овертаймы в плей-офф крупных турниров.
11 матчей нашей сборной на чемпионатах мира переходили в овертайм и только однажды россияне добыли победу. Случилось это в 2008 году в Квебеке, когда точный бросок Ильи Ковальчука по воротам канадцев принес стране первое за 15 лет золото.
Шесть раз Россия пропускала в овертайме решающий гол, еще четырежды доводила дело до буллитов, в которых, кстати, чаще преуспевала (три победы — одно поражение).
(Кирилл Бурдаков)
Случаи, когда сборная России в матче плей-офф чемпионата мира завершала основное время вничью
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Матч
|
03.05.1996
|
Вена
|
1/2 финала
|
Канада — 2:3 Б
|
04.05.1996
|
Вена
|
Матч за 3-е место
|
США — 3:4 ОТ
|
10.05.2001
|
Кельн
|
1/4 финала
|
Швеция — 3:4 ОТ
|
09.05.2002
|
Гетеборг
|
1/2 финала
|
Финляндия — 3:2 Б
|
12.05.2005
|
Вена
|
1/4 финала
|
Финляндия — 4:3 Б
|
18.05.2006
|
Рига
|
1/4 финала
|
Чехия — 3:4 ОТ
|
12.05.2007
|
Москва
|
1/2 финала
|
Финляндия — 1:2 ОТ
|
18.05.2008
|
Квебек
|
Финал
|
Канада — 5:4 ОТ
|
17.05.2018
|
Копенгаген
|
1/4 финала
|
Канада — 4:5 ОТ
|
26.05.2019
|
Братислава
|
Матч за 3-е место
|
Чехия — 3:2 Б
|
03.06.2021
|
Рига
|
1/4 финала
|
Канада — 1:2 ОТ
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