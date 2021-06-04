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Россия выиграла лишь в одном овертайме из 11 в плей-офф чемпионатов мира

02:05
3 июня. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото ФХР
3 июня. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото ФХР
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Россия проиграла сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира (1:2 ОТ) и в очередной раз подтвердила статус команды, которая не умеет играть овертаймы в плей-офф крупных турниров.

11 матчей нашей сборной на чемпионатах мира переходили в овертайм и только однажды россияне добыли победу. Случилось это в 2008 году в Квебеке, когда точный бросок Ильи Ковальчука по воротам канадцев принес стране первое за 15 лет золото.

Шесть раз Россия пропускала в овертайме решающий гол, еще четырежды доводила дело до буллитов, в которых, кстати, чаще преуспевала (три победы — одно поражение).

(Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда сборная России в матче плей-офф чемпионата мира завершала основное время вничью

Дата

Город

Стадия

Матч

03.05.1996

Вена

1/2 финала

Канада — 2:3 Б

04.05.1996

Вена

Матч за 3-е место

США — 3:4 ОТ

10.05.2001

Кельн

1/4 финала

Швеция — 3:4 ОТ

09.05.2002

Гетеборг

1/2 финала

Финляндия — 3:2 Б

12.05.2005

Вена

1/4 финала

Финляндия — 4:3 Б

18.05.2006

Рига

1/4 финала

Чехия — 3:4 ОТ

12.05.2007

Москва

1/2 финала

Финляндия — 1:2 ОТ

18.05.2008

Квебек

Финал

Канада — 5:4 ОТ

17.05.2018

Копенгаген

1/4 финала

Канада — 4:5 ОТ

26.05.2019

Братислава

Матч за 3-е место

Чехия — 3:2 Б

03.06.2021

Рига

1/4 финала

Канада — 1:2 ОТ

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры