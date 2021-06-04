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Россия возглавила «рейтинг» сборных, которые чаще других вылетали на ЧМ после победы в группе

02:15
3 июня. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото ФХР
3 июня. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото ФХР
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Сборная России уступила в овертайме матча плей-офф чемпионата мира против Канады (1:2).

В четвертый раз в истории россияне не смогли воспользоваться первым номером посева в четвертьфинале. Наша сборная 13 раз занимала первое в своей группе, но только в девяти случаях пробивалась в полуфинал. Последняя неудача также случилась в Риге — 15 лет назад на пути команды Владимира Крикунова встали чехи, забившие решающий гол в овертайме.

Еще два поражения пришлись на первую половину 1990-х — Виктор Тихонов проиграл шведам, а Борис Михайлов — чехам.

Результаты сборной России на ЧМ после выхода в 1/4 финала с первого места

Год

Тренер

Баланс в группе

Соперник в 1/4 финала

Итоговое место

1992

Виктор Тихонов

+4=1-0, шайбы 23-10

Швеция — 0:2

5-е

1995

Борис Михайлов

+5=0-0, шайбы 26-10

Чехия — 0:2

5-е

1996

Владимир Васильев

+5=0-0, шайбы 23-8

Италия — 5:2

4-е

2005

Владимир Крикунов

+4=2-0, шайбы 17-10

Финляндия — 4:3 Б

3-е

2006

Владимир Крикунов

+5=1-0, шайбы 32-12

Чехия — 3:4 ОТ

5-е

2007

Вячеслав Быков

+7-0, шайбы 35-11

Чехия — 4:0

3-е

2008

Вячеслав Быков

+7-0, шайбы 28-14

Швейцария — 6:0

1-е

2009

Вячеслав Быков

+7-0, шайбы 32-11

Белоруссия — 4:3

1-е

2010

Вячеслав Быков

+7-0, шайбы 24-6

Канада — 5:2

2-е

2012

Зинэтула Билялетдинов

+7-0, шайбы 27-8

Норвегия — 5:2

1-е

2014

Олег Знарок

+7-0, шайбы 31-7

Франция — 3:0

1-е

2019

Илья Воробьев

+7-0, шайбы 36-7

Канада — 4:5 ОТ

3-е

2021

Валерий Брагин

+6-1, шайбы 28-10

Канада — 1:2 ОТ

5-е

После неудачи в Риге Россия возглавила рейтинг команд, вылетавших в четвертьфинале после победы в группе. По три неудачи случались у американцев, чехов и канадцев, одна — самая недавняя — у финнов. Любопытно, что выявить главного специалиста по сенсациям не получится, ведь у Канады, Чехии, Словакии, России, США и Финляндии по две победы над фаворитами, а у Швеции и Швейцарии по одной. Но только сборной Швеции удалось выиграть золото с четвертого места в группе. Правда, случилось это почти 30 лет назад.

Случаи, когда команда с четвертого места выбивали в 1/4 финала победителей групп

Год

4-е место

1-е место

Счет

Результат 4-го места

1992

Швеция

Россия

2:0

Победа

1995

Канада

США

4:1

3-е место

1995

Чехия

Россия

2:0

4-е место

2000

Словакия

США

4:1

2-е место

2002

Россия

Чехия

3:1

2-е место

2004

США

Чехия

3:2 Б

3-е место

2006

Чехия

Россия

4:3 ОТ

2-е место

2011

Россия

Канада

2:1

4-е место

2012

Словакия

Канада

4:3

2-е место

2014

Финляндия

Канада

3:2

2-е место

2016

США

Чехия

2:1 Б

4-е место

2017

Финляндия

США

2:0

4-е место

2018

Швейцария

Финляндия

3:2

2-е место

2021

Канада

Россия

2:1 ОТ

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(Кирилл Бурдаков)

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