Россия возглавила «рейтинг» сборных, которые чаще других вылетали на ЧМ после победы в группе

Сборная России уступила в овертайме матча плей-офф чемпионата мира против Канады (1:2).

В четвертый раз в истории россияне не смогли воспользоваться первым номером посева в четвертьфинале. Наша сборная 13 раз занимала первое в своей группе, но только в девяти случаях пробивалась в полуфинал. Последняя неудача также случилась в Риге — 15 лет назад на пути команды Владимира Крикунова встали чехи, забившие решающий гол в овертайме.

Еще два поражения пришлись на первую половину 1990-х — Виктор Тихонов проиграл шведам, а Борис Михайлов — чехам.

Результаты сборной России на ЧМ после выхода в 1/4 финала с первого места

Год Тренер Баланс в группе Соперник в 1/4 финала Итоговое место 1992 Виктор Тихонов +4=1-0, шайбы 23-10 Швеция — 0:2 5-е 1995 Борис Михайлов +5=0-0, шайбы 26-10 Чехия — 0:2 5-е 1996 Владимир Васильев +5=0-0, шайбы 23-8 Италия — 5:2 4-е 2005 Владимир Крикунов +4=2-0, шайбы 17-10 Финляндия — 4:3 Б 3-е 2006 Владимир Крикунов +5=1-0, шайбы 32-12 Чехия — 3:4 ОТ 5-е 2007 Вячеслав Быков +7-0, шайбы 35-11 Чехия — 4:0 3-е 2008 Вячеслав Быков +7-0, шайбы 28-14 Швейцария — 6:0 1-е 2009 Вячеслав Быков +7-0, шайбы 32-11 Белоруссия — 4:3 1-е 2010 Вячеслав Быков +7-0, шайбы 24-6 Канада — 5:2 2-е 2012 Зинэтула Билялетдинов +7-0, шайбы 27-8 Норвегия — 5:2 1-е 2014 Олег Знарок +7-0, шайбы 31-7 Франция — 3:0 1-е 2019 Илья Воробьев +7-0, шайбы 36-7 Канада — 4:5 ОТ 3-е 2021 Валерий Брагин +6-1, шайбы 28-10 Канада — 1:2 ОТ 5-е

После неудачи в Риге Россия возглавила рейтинг команд, вылетавших в четвертьфинале после победы в группе. По три неудачи случались у американцев, чехов и канадцев, одна — самая недавняя — у финнов. Любопытно, что выявить главного специалиста по сенсациям не получится, ведь у Канады, Чехии, Словакии, России, США и Финляндии по две победы над фаворитами, а у Швеции и Швейцарии по одной. Но только сборной Швеции удалось выиграть золото с четвертого места в группе. Правда, случилось это почти 30 лет назад.

Случаи, когда команда с четвертого места выбивали в 1/4 финала победителей групп

Год 4-е место 1-е место Счет Результат 4-го места 1992 Швеция Россия 2:0 Победа 1995 Канада США 4:1 3-е место 1995 Чехия Россия 2:0 4-е место 2000 Словакия США 4:1 2-е место 2002 Россия Чехия 3:1 2-е место 2004 США Чехия 3:2 Б 3-е место 2006 Чехия Россия 4:3 ОТ 2-е место 2011 Россия Канада 2:1 4-е место 2012 Словакия Канада 4:3 2-е место 2014 Финляндия Канада 3:2 2-е место 2016 США Чехия 2:1 Б 4-е место 2017 Финляндия США 2:0 4-е место 2018 Швейцария Финляндия 3:2 2-е место 2021 Канада Россия 2:1 ОТ ?

(Кирилл Бурдаков)