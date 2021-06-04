Россия возглавила «рейтинг» сборных, которые чаще других вылетали на ЧМ после победы в группе
Сборная России уступила в овертайме матча плей-офф чемпионата мира против Канады (1:2).
В четвертый раз в истории россияне не смогли воспользоваться первым номером посева в четвертьфинале. Наша сборная 13 раз занимала первое в своей группе, но только в девяти случаях пробивалась в полуфинал. Последняя неудача также случилась в Риге — 15 лет назад на пути команды Владимира Крикунова встали чехи, забившие решающий гол в овертайме.
Еще два поражения пришлись на первую половину 1990-х — Виктор Тихонов проиграл шведам, а Борис Михайлов — чехам.
Результаты сборной России на ЧМ после выхода в 1/4 финала с первого места
|
Год
|
Тренер
|
Баланс в группе
|
Соперник в 1/4 финала
|
Итоговое место
|
1992
|
Виктор Тихонов
|
+4=1-0, шайбы 23-10
|
Швеция — 0:2
|
5-е
|
1995
|
Борис Михайлов
|
+5=0-0, шайбы 26-10
|
Чехия — 0:2
|
5-е
|
1996
|
Владимир Васильев
|
+5=0-0, шайбы 23-8
|
Италия — 5:2
|
4-е
|
2005
|
Владимир Крикунов
|
+4=2-0, шайбы 17-10
|
Финляндия — 4:3 Б
|
3-е
|
2006
|
Владимир Крикунов
|
+5=1-0, шайбы 32-12
|
Чехия — 3:4 ОТ
|
5-е
|
2007
|
Вячеслав Быков
|
+7-0, шайбы 35-11
|
Чехия — 4:0
|
3-е
|
2008
|
Вячеслав Быков
|
+7-0, шайбы 28-14
|
Швейцария — 6:0
|
1-е
|
2009
|
Вячеслав Быков
|
+7-0, шайбы 32-11
|
Белоруссия — 4:3
|
1-е
|
2010
|
Вячеслав Быков
|
+7-0, шайбы 24-6
|
Канада — 5:2
|
2-е
|
2012
|
Зинэтула Билялетдинов
|
+7-0, шайбы 27-8
|
Норвегия — 5:2
|
1-е
|
2014
|
Олег Знарок
|
+7-0, шайбы 31-7
|
Франция — 3:0
|
1-е
|
2019
|
Илья Воробьев
|
+7-0, шайбы 36-7
|
Канада — 4:5 ОТ
|
3-е
|
2021
|
Валерий Брагин
|
+6-1, шайбы 28-10
|
Канада — 1:2 ОТ
|
5-е
После неудачи в Риге Россия возглавила рейтинг команд, вылетавших в четвертьфинале после победы в группе. По три неудачи случались у американцев, чехов и канадцев, одна — самая недавняя — у финнов. Любопытно, что выявить главного специалиста по сенсациям не получится, ведь у Канады, Чехии, Словакии, России, США и Финляндии по две победы над фаворитами, а у Швеции и Швейцарии по одной. Но только сборной Швеции удалось выиграть золото с четвертого места в группе. Правда, случилось это почти 30 лет назад.
Случаи, когда команда с четвертого места выбивали в 1/4 финала победителей групп
|
Год
|
4-е место
|
1-е место
|
Счет
|
Результат 4-го места
|
1992
|
Швеция
|
Россия
|
2:0
|
Победа
|
1995
|
Канада
|
США
|
4:1
|
3-е место
|
1995
|
Чехия
|
Россия
|
2:0
|
4-е место
|
2000
|
Словакия
|
США
|
4:1
|
2-е место
|
2002
|
Россия
|
Чехия
|
3:1
|
2-е место
|
2004
|
США
|
Чехия
|
3:2 Б
|
3-е место
|
2006
|
Чехия
|
Россия
|
4:3 ОТ
|
2-е место
|
2011
|
Россия
|
Канада
|
2:1
|
4-е место
|
2012
|
Словакия
|
Канада
|
4:3
|
2-е место
|
2014
|
Финляндия
|
Канада
|
3:2
|
2-е место
|
2016
|
США
|
Чехия
|
2:1 Б
|
4-е место
|
2017
|
Финляндия
|
США
|
2:0
|
4-е место
|
2018
|
Швейцария
|
Финляндия
|
3:2
|
2-е место
|
2021
|
Канада
|
Россия
|
2:1 ОТ
|
?
(Кирилл Бурдаков)
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