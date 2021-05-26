Россия ведет 1:0 после двух периодов матча ЧМ-2021 с Данией
17:39
На чемпионате мира в Риге завершился второй период матча Россия — Дания. Команды ушли на второй перерыв при счете 1:0 в пользу россиян. На последней минуте второй 20-минутки большинство реализовал Иван Морозов.
Главные события и статистика игры Россия — Дания доступны в матч-центре.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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