Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 14:30

Плющев назвал заслуженной победу Чехии на ЧМ по хоккею

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от финала чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Чехии одержала победу над Швейцарией (2:0).

«Чехи смогли выиграть домашний чемпионат мира. Они действовали в финале очень внимательно и аккуратно у своих ворот, а также максимально извлекли пользу из моментов, возникавших в атаке. В принципе, финал получился напряженным с обоюдоострой игрой. Но чехи были агрессивнее в атаке и острее в завершении, а также спокойнее у своих ворот. Я думаю, они заслуженно победили», — сказал Плющев «СЭ».

Чехия выиграла чемпионат мира впервые с 2010 года — тогда команда в решающем матче обыграла сборную России. Всего коллектив 6 раз становился победителем турнира.

Денис Сафронов

Хоккей
Сборная Чехии по хоккею
Владимир Плющев
0
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Непальский альпинист в рекордный 30-й раз покорил Эверест. Ками Рита — настоящая легенда
Полина Гагарина даст большой концерт в «Лужниках»
Захарова ответила на слова президента Эстонии о намерении поставить РФ на колени
Слишкович встретился с новым главным тренером и может уйти, Бабич хочет остаться, а Джикия поставил оценку сезону. Что происходит в «Спартаке» после окончания РПЛ
В НАТО потребовали от Столтенберга ясности по поводу фонда в €100 млрд для Киева
На штрафстоянке в Мытищах загорелись девять машин
Популярное видео
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пастрняк — о победе на ЧМ: «Может, теперь НХЛ пригласит на Турнир четырех наций»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости