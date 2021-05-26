Россия — Дания: Морозов открыл счет во втором периоде
17:38
Сборная России открыла счет в матче группового этапа чемпионата мира против команды Дании. Нападающий Иван Морозов отличился в конце второго периода.
Морозов отличился за 41 секунду до конца периода. Сборная России играла в это время в большинстве. Морозов подкараулил отскок шайбы на пятаке и переправил ее в ворота.
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