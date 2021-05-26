Сборная России открыла счет в матче группового этапа чемпионата мира против команды Дании. Нападающий Иван Морозов отличился в конце второго периода.

Морозов отличился за 41 секунду до конца периода. Сборная России играла в это время в большинстве. Морозов подкараулил отскок шайбы на пятаке и переправил ее в ворота.