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Россия — Дания: Морозов открыл счет во втором периоде

17:38
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Сборная России открыла счет в матче группового этапа чемпионата мира против команды Дании. Нападающий Иван Морозов отличился в конце второго периода.

Морозов отличился за 41 секунду до конца периода. Сборная России играла в это время в большинстве. Морозов подкараулил отскок шайбы на пятаке и переправил ее в ворота.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры