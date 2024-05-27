Фиала признан самым ценным игроком чемпионата мира-2024

Форвард сборной Швейцарии Кевин Фиала стал самым ценным игроком чемпионата мира 2024 года.

27-летний швейцарец набрал 13 (7+6) очков в 10 матчах турнира, поделив с американским нападающим Брэди Ткачаком второе место в списке лучших бомбардиров. Самым результативным стал форвард сборной США Мэттью Болди, набравший 14 (6+8) очков в 8 встречах.

Сборная Швейцарии в финале ЧМ-2024 уступила Чехии со счетом 0:2, завоевав серебряные медали.