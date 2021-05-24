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Россия — Словакия: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию

08:45
Сборная России. Фото Reuters
Сборная России. Фото Reuters

В понедельник, 24 мая, сборные России и Словакии сыграют в рамках предварительного раунда чемпионата мира-2021. Матч принимает Олимпийский центр в Риге (Латвия). Начало встречи — 16.15 (время московское).

Cледить за матчем в прямом эфире вы можете на этой странице на сайте «СЭ» и в видеотрансляции, которая предоставлена Первым каналом.

Сборная России стартовала на ЧМ-2021с победы над Чехией (4:3 21 мая) и затем обыграла Великобританию (7:1 22 мая). Также команда Валерия Брагина сыграет в группе с Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры