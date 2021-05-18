Чемпионат мира по хоккею: календарь матчей и расписание сборной России
Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет с 21 мая по 6 июня в столице Латвии Риге. Матчи турнира будут принимать стадион «Арена Рига» и Олимпийский спортивный центр.
Группа А (Олимпийский центр)
Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия, Великобритания
Группа В (Арена Рига)
Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан.
Даты предварительного раунда (каждая команда проведет 7 матчей — по разу сыграет с каждым соперником по группе) — с 21 мая по 1 июня.
Четвертьфиналы — 3 июня.
Полуфиналы — 5 июня.
Финал и матч за 3-е место — 6 июня.
Чемпионат мира: полный календарь и результаты в режиме онлайн, даты и время начала всех матчей, турнирная таблица групп, сетка плей-офф — на этой странице
Расписание матчей сборной России в группе (время московское)
21 мая. 16.15. Россия — Чехия
22 мая. 16.15. Великобритания — Россия
24 мая. 16.15. Словакия — Россия
26 мая. 16.15. Россия — Дания
29 мая. 16.15. Швейцария — Россия
31 мая. 20.15. Россия — Швеция
1 июня. 20.15. Россия — Белоруссия
Все матчи сборной России на ЧМ-2021 покажет Первый канал. Трансляции в прямом эфире будут доступны на сайте.
Чемпионат мира по хоккею 2021: путеводитель по главному хоккейному турниру
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