Чемпионат мира по хоккею: календарь матчей и расписание сборной России

Групповой турнир стартует 21 мая, а финал будет проведен 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет с 21 мая по 6 июня в столице Латвии Риге. Матчи турнира будут принимать стадион «Арена Рига» и Олимпийский спортивный центр.

Группа А (Олимпийский центр)

Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия, Великобритания

Группа В (Арена Рига)

Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан.

Даты предварительного раунда (каждая команда проведет 7 матчей — по разу сыграет с каждым соперником по группе) — с 21 мая по 1 июня.

Четвертьфиналы — 3 июня.

Полуфиналы — 5 июня.

Финал и матч за 3-е место — 6 июня.

Чемпионат мира: полный календарь и результаты в режиме онлайн, даты и время начала всех матчей, турнирная таблица групп, сетка плей-офф — на этой странице

Расписание матчей сборной России в группе (время московское)

21 мая. 16.15. Россия — Чехия

22 мая. 16.15. Великобритания — Россия

24 мая. 16.15. Словакия — Россия

26 мая. 16.15. Россия — Дания

29 мая. 16.15. Швейцария — Россия

31 мая. 20.15. Россия — Швеция

1 июня. 20.15. Россия — Белоруссия

Все матчи сборной России на ЧМ-2021 покажет Первый канал. Трансляции в прямом эфире будут доступны на сайте.

Чемпионат мира по хоккею 2021: путеводитель по главному хоккейному турниру