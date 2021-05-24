США — Канада: видеообзор матча ЧМ-2021
01:20
Сборная Канады в матче группового этапа чемпионата мира уступила США со счетом 1:5.
В составе американцев дубль оформил Тревор Мур, еще по шайбе забросили Джейсон Робертсон, Адам Кленденинг и Мэтт Теннисон. Канадцы ответили точным броском Максима Комтуа.
Канадцы впервые в истории чемпионатов мира начали турнир с двух поражений подряд.
Следующий матч Канада 24 мая встретится с Германией, США днем позже сыграют с Казахстаном.
Читайте также
Канада выдала худший старт в истории на ЧМ и занимает последнее место по результативности на турнире
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю