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США — Канада: видеообзор матча ЧМ-2021

01:20
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Сборная Канады в матче группового этапа чемпионата мира уступила США со счетом 1:5.

В составе американцев дубль оформил Тревор Мур, еще по шайбе забросили Джейсон Робертсон, Адам Кленденинг и Мэтт Теннисон. Канадцы ответили точным броском Максима Комтуа.

Канадцы впервые в истории чемпионатов мира начали турнир с двух поражений подряд.

Следующий матч Канада 24 мая встретится с Германией, США днем позже сыграют с Казахстаном.

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