Сборная Канады в матче группового этапа чемпионата мира уступила США со счетом 1:5.

В составе американцев дубль оформил Тревор Мур, еще по шайбе забросили Джейсон Робертсон, Адам Кленденинг и Мэтт Теннисон. Канадцы ответили точным броском Максима Комтуа.

Канадцы впервые в истории чемпионатов мира начали турнир с двух поражений подряд.

Следующий матч Канада 24 мая встретится с Германией, США днем позже сыграют с Казахстаном.