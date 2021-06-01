Защитник сборной России Никита Нестеров сделал счет в матче группового этапа чемпионата мира против Белоруссии 5:0 в пользу россиян. Для игрока обороны это уже вторая шайба в первом периоде.

Нестеров поддержал атаку, и Владимир Тарасенко вывел его один на один с вратарем. Защитник не упустил шанса оформить дубль.