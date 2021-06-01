Россия — Белоруссия: Нестеров оформил дубль
20:45
Защитник сборной России Никита Нестеров сделал счет в матче группового этапа чемпионата мира против Белоруссии 5:0 в пользу россиян. Для игрока обороны это уже вторая шайба в первом периоде.
Нестеров поддержал атаку, и Владимир Тарасенко вывел его один на один с вратарем. Защитник не упустил шанса оформить дубль.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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