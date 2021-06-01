Нападающий сборной России Михаил Григоренко отметился голом в матче группового этапа чемпионата мира против Белоруссии. Он сделал счет 4:0 в первом периоде в пользу российской команды.

Для Григоренко эта третья шайба на этом турнире.

Россия провела длительную атаку, которая закончилась броском по воротам. Первым на добивание успел Григоренко, который поражал уже пустые ворота.