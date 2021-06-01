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Россия — Белоруссия: Григоренко забил гол в первом периоде

20:34
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Нападающий сборной России Михаил Григоренко отметился голом в матче группового этапа чемпионата мира против Белоруссии. Он сделал счет 4:0 в первом периоде в пользу российской команды.

Для Григоренко эта третья шайба на этом турнире.

Россия провела длительную атаку, которая закончилась броском по воротам. Первым на добивание успел Григоренко, который поражал уже пустые ворота.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры