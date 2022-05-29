Международная федерация хоккея может применить новые санкции к России

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что сборная России может пропустить следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации.

«Если ситуация между Россией и Украиной не изменится в ближайшее время, сборная России по хоккею вынуждена будет пропустить следующий сезон во всех соревнованиях под эгидой ИИХФ», — сказал Тардиф РИА Новости.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропускают чемпионат мира 2022 года, который проходит в Финляндии.

Также ИИХФ лишила Россию права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске, а также взрослого чемпионата мира-2023, который должен был принять Санкт-Петербург.