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Сегодня, 16:05

Международная федерация хоккея может применить новые санкции к России

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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что сборная России может пропустить следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации.

«Если ситуация между Россией и Украиной не изменится в ближайшее время, сборная России по хоккею вынуждена будет пропустить следующий сезон во всех соревнованиях под эгидой ИИХФ», — сказал Тардиф РИА Новости.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропускают чемпионат мира 2022 года, который проходит в Финляндии.

Также ИИХФ лишила Россию права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске, а также взрослого чемпионата мира-2023, который должен был принять Санкт-Петербург.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220529/tardif-1791553375.html
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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