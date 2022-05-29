Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 13:45

Чехия — США, чемпионат мира-2022: время начала и где смотреть матч за третье место

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хоккеисты сборной США по хоккею празднуют заброшенную шайбу.
Фото AFP

В воскресенье, 29 мая, в Тампере (Финляндия) состоится матч за третье место чемпионата мира по хоккею-2022 между сборными Чехии и США. Начало встречи — в 15.20 по московскому времени.

Команды уже встречались между собой на стадии группового раунда, и там чехи обыграли американцев со счетом 1:0.

В полуфинале сборная США уступила команде Финляндии 3:4, а Чехия была разгромлена Канадой 1:6.

Следить за матчем Чехия — США вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Сборная США по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Карло великий! «Реал» победил «Ливерпуль» из-за психологии победителей, которую развил Анчелотти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фетисов — об отстранении России от ЧМ-2023: «Очень странное решение! Какие у них есть на это основания?»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости