Чехия — США, чемпионат мира-2022: время начала и где смотреть матч за третье место

В воскресенье, 29 мая, в Тампере (Финляндия) состоится матч за третье место чемпионата мира по хоккею-2022 между сборными Чехии и США. Начало встречи — в 15.20 по московскому времени.

Команды уже встречались между собой на стадии группового раунда, и там чехи обыграли американцев со счетом 1:0.

В полуфинале сборная США уступила команде Финляндии 3:4, а Чехия была разгромлена Канадой 1:6.

Следить за матчем Чехия — США вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.