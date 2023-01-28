Международная федерация хоккея обсудит с МОК в феврале условия допуска россиян к соревнованиям

Международная федерация хоккея (ИИХФ) обсудит с Международным олимпийским комитетом (МОК) требования по допуску российских и белорусских спортсменов на соревнования в середине февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента ИИХФ Люка Тардифа.

«На данный момент в сезоне-2022/23 нет никаких изменений. У нас будет встреча с МОК в середине февраля о том, что они понимают под определенными условиями [допуска] и по возможным временным срокам. Совет ИИХФ состоится в середине марта», — сказал Тардиф.

В 2002 году ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от всех соревнований под эгидой организации. В результате этого сборные пропустили чемпионаты мира в различных возрастных категориях, а также пропустят предстоящий ЧМ-2023, который пройдет в Тампере и Риге.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска россиян до соревнований в нейтральном статусе.