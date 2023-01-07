Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что Норвегия отозвала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2027 года.

«В России, конечно, такого быть не может. Если мы берем на себя обязательства, мы всегда их выполняем. Я ожидаю, что ряд стран начнет сейчас отказываться от уже выигранных заявок на проведение соревнований. Мы знаем, что это уже происходит в связи с экономическими моментами. Как бы потом к России не пришли обращаться: проведите все соревнования. Как было уже в пандемию с дополнительными этапами чемпионата Европы по футболу. Потом по фигурному катанию, когда из Японии переносили в Россию. Мы оперативно могли даже. Не то что загодя. А мы говорим про оперативную подмену. Возможно подменить государство, пойти на встречу и быстро провести у себя соревнование», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Решение Федерации хоккея Норвегии было принято из-за отсутствия достаточного финансирования со стороны правительства страны.

На данный момент на проведение ЧМ-2027 претендуют Германия и Казахстан. Место проведения турнира будет объявлено на конгрессе ИИХФ в конце мая 2023 года.