Президент ИИХФ заявил, что не будет терпеть давления в вопросе возможного возвращения российских сборных на международные турниры

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что не будет терпеть давления со стороны России и Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе возможного возвращения российских сборных на международные турниры.

«Мы всегда принимаем решения с учетом безопасности игроков, в том числе игроков из России и Белоруссии. Мы должны принимать решения вне моральных вопросов. Мы организуем хоккейные мероприятия, а не решаем мировые проблемы.

Существует давление со стороны России. Мы не приемлем политического давления. Его частью является политическое давление с любого направления. Мы также столкнемся с давлением со стороны МОК. Мы должны принимать решения, невзирая на давление, и думать о том, что лучше для спорта», — цитирует Тардифа РИА Новости со ссылкой на финское издание Ilta-Sanomat.

В 2022 году ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от всех соревнований под эгидой организации. В результате этого сборные пропустили чемпионаты мира в различных возрастных категориях, а также пропустят предстоящий ЧМ-2023, который пройдет в Тампере и Риге.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска россиян до соревнований в нейтральном статусе.