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Лучшим игроком ЧМ признан канадец, забивший победный гол в ворота России в четвертьфинале

6 июня 2021, 23:09
Эндрю Манджапане.
Эндрю Манджапане.
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Лучшим игроком чемпионата мира по хоккею признан форвард сборной Канады Эндрю Манджапане. Именно он забил победный гол в овертайме в матче 1/4 финала против сборной России (2:1 ОТ).

Канадцы стали победителями чемпионата мира. В финале они обыграли сборную Финляндии (3:2 ОТ).

24-летний канадец провел семь матчей на турнире и набрал 11 (7+4) очков

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