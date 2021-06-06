Лучшим игроком ЧМ признан канадец, забивший победный гол в ворота России в четвертьфинале

Лучшим игроком чемпионата мира по хоккею признан форвард сборной Канады Эндрю Манджапане. Именно он забил победный гол в овертайме в матче 1/4 финала против сборной России (2:1 ОТ).

Канадцы стали победителями чемпионата мира. В финале они обыграли сборную Финляндии (3:2 ОТ).

24-летний канадец провел семь матчей на турнире и набрал 11 (7+4) очков