Лучшим игроком ЧМ признан канадец, забивший победный гол в ворота России в четвертьфинале
6 июня 2021, 23:09
Лучшим игроком чемпионата мира по хоккею признан форвард сборной Канады Эндрю Манджапане. Именно он забил победный гол в овертайме в матче 1/4 финала против сборной России (2:1 ОТ).
Канадцы стали победителями чемпионата мира. В финале они обыграли сборную Финляндии (3:2 ОТ).
24-летний канадец провел семь матчей на турнире и набрал 11 (7+4) очков
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