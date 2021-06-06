Канада в 27-й раз выиграла чемпионат мира и догнала сборную СССР/России по золотым медалям
6 июня 2021, 23:02
Сборная Канады победила Финляндию в финале чемпионата мира (3:2 ОТ) и в 27-й раз в истории выиграла этот турнир.
«Кленовые листья» сравнялись по чемпионствам с нашей командой, если считать вместе титулы советских и российских сборных. Правда, канадцы впереди по общему числу медалей — 51 против 47.
(Павел Климовицкий)
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