Канада в 27-й раз выиграла чемпионат мира и догнала сборную СССР/России по золотым медалям

Сборная Канады победила Финляндию в финале чемпионата мира (3:2 ОТ) и в 27-й раз в истории выиграла этот турнир.

«Кленовые листья» сравнялись по чемпионствам с нашей командой, если считать вместе титулы советских и российских сборных. Правда, канадцы впереди по общему числу медалей — 51 против 47.

(Павел Климовицкий)