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Кожевников: «Канадцы решили проехаться влегкую по ЧМ, но не получилось»

12:05
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от предстоящей стадии плей-офф на чемпионате мира-2021 по хоккею в Латвии.

— На этом чемпионате мира уже было несколько сенсаций. Как вы считаете, с чем это связано?

— Такие команды привезли, ну что вы хотели. Этот чемпионат мира совершенно другой. Вы не забывайте про пандемию, она никуда не делась. У них там все чемпионаты скомканные, без зрителей играют. Многие просто не хотят ехать в Латвию, боятся перелетов, проживания. Все-таки, опасность присутствует. Пандемия повлияла на хоккей.

— Канадцы удивляют на этом чемпионате мира. Как оцените их шансы на выход в плей-офф?

— Кто-ж знает... Такую команду привезли. Канадцы есть канадцы, могут выиграть, а могут проиграть. Они же никогда не начинали нормально. Сейчас у канадцев есть неплохие игроки, но звезд нет. Здесь проблема. Решили проехаться влегкую по турниру, но не получилось.

— Чехов и Шведов называли фаворитами перед ЧМ. Сейчас у них тоже не самая простая ситуация. Смогут ли зацепиться за плей-офф?

— Не думаю, что они на грани вылета. Шведы и Чехи сейчас выиграют одну игру. И на этом все, 3 очка. Шведы ко всему относятся спокойно. Проиграют и проиграют, ничего страшного. Они воспитывают игроков для НХЛ. Здесь немного другая история. А чехи действительно приезжали фаворитами, но наша сборная подорвала их настрой. Шведы и чехи — хорошие команды. Думаю, они еще поборются за выход в плей-офф.

— Не было ли у вас сомнений, что российская сборная может остаться без плей-офф?

— Нет, у меня никаких сомнений не было. Все идет нормально. Не забывайте, что это ослабленный состав. Будем ждать приезда Бобровского и двух других нхловцев. Там будет другая команда, усиленная. Будет намного интереснее.

Сборная России в группе чемпионата мира сыграла с Чехией (4:3), Великобританией (7:1), Словакией (1:3) и Данией (3:0). Также команда Валерия Брагина на предварительном этапе встретится со Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

(Артем Бухаев)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария
Россия

П2

29%

1.93

ТМ 6.5

21%

1.37

Ф2 (0)

18%

1.53
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия
Финляндия

П2

25%

1.58

ТБ 4.5

20%

1.67

ИТБ1 (1.5)

15%

1.69
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Манчестер Сити
Челси

П1

35%

1.90

Обе забьют - да

27%

2.06

ТБ 2.0

22%

1.68

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры