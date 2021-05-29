Кожевников: «Канадцы решили проехаться влегкую по ЧМ, но не получилось»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от предстоящей стадии плей-офф на чемпионате мира-2021 по хоккею в Латвии.

— На этом чемпионате мира уже было несколько сенсаций. Как вы считаете, с чем это связано?

— Такие команды привезли, ну что вы хотели. Этот чемпионат мира совершенно другой. Вы не забывайте про пандемию, она никуда не делась. У них там все чемпионаты скомканные, без зрителей играют. Многие просто не хотят ехать в Латвию, боятся перелетов, проживания. Все-таки, опасность присутствует. Пандемия повлияла на хоккей.

— Канадцы удивляют на этом чемпионате мира. Как оцените их шансы на выход в плей-офф?

— Кто-ж знает... Такую команду привезли. Канадцы есть канадцы, могут выиграть, а могут проиграть. Они же никогда не начинали нормально. Сейчас у канадцев есть неплохие игроки, но звезд нет. Здесь проблема. Решили проехаться влегкую по турниру, но не получилось.

— Чехов и Шведов называли фаворитами перед ЧМ. Сейчас у них тоже не самая простая ситуация. Смогут ли зацепиться за плей-офф?

— Не думаю, что они на грани вылета. Шведы и Чехи сейчас выиграют одну игру. И на этом все, 3 очка. Шведы ко всему относятся спокойно. Проиграют и проиграют, ничего страшного. Они воспитывают игроков для НХЛ. Здесь немного другая история. А чехи действительно приезжали фаворитами, но наша сборная подорвала их настрой. Шведы и чехи — хорошие команды. Думаю, они еще поборются за выход в плей-офф.

— Не было ли у вас сомнений, что российская сборная может остаться без плей-офф?

— Нет, у меня никаких сомнений не было. Все идет нормально. Не забывайте, что это ослабленный состав. Будем ждать приезда Бобровского и двух других нхловцев. Там будет другая команда, усиленная. Будет намного интереснее.

Сборная России в группе чемпионата мира сыграла с Чехией (4:3), Великобританией (7:1), Словакией (1:3) и Данией (3:0). Также команда Валерия Брагина на предварительном этапе встретится со Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

(Артем Бухаев)