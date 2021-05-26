Григоренко и Зуб не сыграют в матче против Дании
14:47
Нападающие сборной России Константин Окулов, Михаил Григоренко и защитник Артем Зуб не сыграют в матче предварительного этапа чемпионата мира против команды Дании. Стал известен состав российской команды на эту встречу.
Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. Лидируют словаки, которые имеют в своем активе девять очков.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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