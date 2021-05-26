Григоренко и Зуб не сыграют в матче против Дании

Нападающие сборной России Константин Окулов, Михаил Григоренко и защитник Артем Зуб не сыграют в матче предварительного этапа чемпионата мира против команды Дании. Стал известен состав российской команды на эту встречу.

Состав на игру против Дании ??



Стартовое вбрасывание в 16:15 по мск, смотреть можно на МАТЧ ТВ и на https://t.co/hVuJjUSFTb#россиявмоемсердце pic.twitter.com/IcuxpJxbmq — Хоккей России (@russiahockey) May 26, 2021

Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. Лидируют словаки, которые имеют в своем активе девять очков.