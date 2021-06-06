Главный тренер сборной России Брагин объяснил причины поражения от Канады на ЧМ

Главный тренер сборной России Валерий Брагин объяснил причины поражения в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Риге от команды Канады (1:2 ОТ).

«Если говорить, что в результате не получилось, то если посмотреть на статистику, можно увидеть, что мы в принципе во всех играх имели преимущество или по крайней мере равенство по показателям, но ещё раз хочу сказать, что все решают нюансы и детали», — цитирует «РИА Новости» Брагина. — Например, на протяжении всего турнира мы испытывали трудности при давлении, выходе из-под давления, а также при розыгрыше позиционных атак. Нам не удалось забить более одного гола в 1/4 финала.

Да, отдельные игровые отрезки были хорошими, но для взламывания плотной и организованной обороны, которой обладают такие команды как Канада, необходимо играть все 60 минут без потери качества и темпа в командных и индивидуальных технико-тактических действиях, систематически выполнять игровое задание.

Например, все 60 минут необходимо регулярно закрывать вратаря, технический брак и потери не должны быть большее определённого порога, включать ноги в необходимый момент времени, чтобы была согласованность, открываться быстрее, разворачивать корпус и ноги так как того требует игровая ситуация, играть клюшками в единоборствах лучше. Это все нюансы и детали, в которых мы немного уступили и которых не удалось выполнить на должном уровне".

Напомним, сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира с первого места в группе, набрав после семи игр 17 очков. На групповой стадии россияне одержали шесть побед (одна — в серии буллитов) и потерпели одно поражение, забросили 28 шайб при 10 пропущенных.