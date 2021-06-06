Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

США — Германия: где смотреть прямую трансляцию матча за третье место ЧМ-2021

6 июня 2021, 13:15
Хоккеисты сборной США. Фото AFP
Хоккеисты сборной США. Фото AFP
Теги:

6 июня сборная США сыграет против Германии в матче за третье место чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия). Встреча начнется в 15.15 (по московскому времени).

Сборная США заняла первое место в групповом предварительном этапе ЧМ. В 1/4 финала американцы выиграли у Словакии (6:1), а в полуфинале они уступили канадцам (2:4).

Германия стала третьей в своей группе B. Немцы в серии буллитов оказались сильнее Швейцарии (3:2 Б) в 1/4 финала ЧМ. В полуфинале сборная Германии проиграла финнам — 1:2.

Следить за онлайн-трансляцией матча США — Германия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире matchtv.ru.

Видеотрансляция США — Германия

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 2740
Все опросы
Вы следите за чемпионатом мира-2021 по хоккею?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Пол-Мейвезера не вырубили Логана Пола. Только деньги
Фрэнсис Нганну: «Пол с рекордом 0-1 сделал 20 миллионов долларов. Что мы делаем не так?»
Мейвезер и Логан Пол не выявили победителя в выставочном бою
Появилось видео полного боя Флойд Мейвезер — Логан Пол

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры