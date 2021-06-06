6 июня сборная США сыграет против Германии в матче за третье место чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия). Встреча начнется в 15.15 (по московскому времени).

Сборная США заняла первое место в групповом предварительном этапе ЧМ. В 1/4 финала американцы выиграли у Словакии (6:1), а в полуфинале они уступили канадцам (2:4).

Германия стала третьей в своей группе B. Немцы в серии буллитов оказались сильнее Швейцарии (3:2 Б) в 1/4 финала ЧМ. В полуфинале сборная Германии проиграла финнам — 1:2.

Следить за онлайн-трансляцией матча США — Германия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире matchtv.ru.

Видеотрансляция США — Германия