США — Германия: где смотреть прямую трансляцию матча за третье место ЧМ-2021
6 июня 2021, 13:15
6 июня сборная США сыграет против Германии в матче за третье место чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия). Встреча начнется в 15.15 (по московскому времени).
Сборная США заняла первое место в групповом предварительном этапе ЧМ. В 1/4 финала американцы выиграли у Словакии (6:1), а в полуфинале они уступили канадцам (2:4).
Германия стала третьей в своей группе B. Немцы в серии буллитов оказались сильнее Швейцарии (3:2 Б) в 1/4 финала ЧМ. В полуфинале сборная Германии проиграла финнам — 1:2.
Следить за онлайн-трансляцией матча США — Германия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире matchtv.ru.
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