Геркус раскритиковал уровень проведения ЧМ-2021
13:55
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус раскритиковал уровень проведения чемпионата мира-2021, который завершился в Латвии.
«Международная федерация хоккея словно нарочно убивает свой вид спорта. Никакого масштаба, никаких новых идей, серость, затхлость и провинциализм. И так год за годом», — написал Геркус в своем Telegram-канале.
Победителем чемпионата мира стала сборная Канады, в финале обыгравшая Финляндию (3:2 ОТ). На групповом этапе канадцы потерпели три поражения в стартовых матчах.
Сборная России стала победителем своей группы и уступила Канаде в четвертьфинале (1:2 ОТ).
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