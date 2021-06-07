Геркус раскритиковал уровень проведения ЧМ-2021

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус раскритиковал уровень проведения чемпионата мира-2021, который завершился в Латвии.

«Международная федерация хоккея словно нарочно убивает свой вид спорта. Никакого масштаба, никаких новых идей, серость, затхлость и провинциализм. И так год за годом», — написал Геркус в своем Telegram-канале.

Победителем чемпионата мира стала сборная Канады, в финале обыгравшая Финляндию (3:2 ОТ). На групповом этапе канадцы потерпели три поражения в стартовых матчах.

Сборная России стала победителем своей группы и уступила Канаде в четвертьфинале (1:2 ОТ).