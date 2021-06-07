Фетисов назвал ошибкой свои слова о слабости сборной Канады

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Канады над Финляндией (3:2 ОТ) в финале чемпионата мира.

«Победителя определил финал. У вас есть претензии к победителю? У меня нет. Мои слова про слабость сборной Канады? Значит, я ошибся. Слишком понадеялся на нашу команду. В средненьком чемпионате, приведя лучших игроков мы должны были долететь до Луны, Марса и Солнца. Но не долетели. Ничего непонятного перед игрой с канадцами я не сказал», — сказал Фетисов «СЭ».

Также Фетисов заявил, что прошедший чемпионат мира является одним из самых слабых за последние годы.

«Разве вы сами не видите этого? Играла пятая по силе сборная Канады. Можно списать все на пандемию, но говорить, что это сильнейший чемпионат не приходится. Здесь не надо быть экспертом», — добавил Фетисов.

Перед матчем с Канадой Фетисов в разговоре с «СЭ» заявил, что нам «не стоит даже переживать». Сборная России уступила Канаде (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира.

(Владимир Пушкарев)