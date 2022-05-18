Сборная Франции в овертайме обыграла Италию в матче чемпионата мира-2022

Сборная Франции обыграла сборную Италии на групповом этапе матча чемпионата мира-2022 — 2:1 ОТ.

В составе итальянцев в первом периоде отметился Лука Фриджо. У французов в концовке матча Саша Трей сделал счет 1:1. Юго Галле в начале овертайма принес победу французам.

Победа в общем принесла сборной Франции пять очков и подняла национальную команду на пятое место в группе А. Италия — седьмая с одним очком.

В следующем матче Италия сыграет с Германией, а Франция — с Данией.

Чемпионат мира

Группа A

Франция — Италия — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Фриго — 1 (мен.), 14:42 — 0:1. Трей — 1 (Флери, Овитю), 58:54 — 1:1. Галле — 2 (Т. Бозон), 61:04 — 2:1.

Вратари: Бюйссе (58:10 — 58:54) — Бернард.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 36 (10+15+9+2) — 21 (8+5+8+0).

Судьи: Олунд, Хейккинен.

18 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.