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Сегодня, 08:35

ЧМ по хоккею 2022: расписание трансляций 18 мая и результаты матчей

Финляндия сыграет с Швецией, Норвегия проведет матч с Австрией на ЧМ-2022 по хоккею
Читать «СЭ» в
ЧМ-2022 по хоккею.
Фото AFP

В среду, 18 мая, пройдет шестой игровой день чемпионата мира-2022 по хоккею в финских Хельсинки и Тампере. Будет сыграно две встречи в группе А и два матча в группе B.

18 мая, среда

16.15. Франция — Италия («Матч! Страна»)

16.15. Норвегия — Австрия (matchtv.ru)

20.15. Швейцария — Словакия (matchtv.ru)

20.15. Финляндия — Швеция («Матч! Страна»)

Следить за онлайн-трансляциями игр ЧМ-2022 можно на сайте matchtv.ru, а также вся подробная информация о турнире есть на сайте «СЭ».

Ознакомиться с гидом по ЧМ-2022 можно здесь.

Чемпионат мира по хоккею
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