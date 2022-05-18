ЧМ по хоккею 2022: расписание трансляций 18 мая и результаты матчей

Финляндия сыграет с Швецией, Норвегия проведет матч с Австрией на ЧМ-2022 по хоккею

В среду, 18 мая, пройдет шестой игровой день чемпионата мира-2022 по хоккею в финских Хельсинки и Тампере. Будет сыграно две встречи в группе А и два матча в группе B.

18 мая, среда

16.15. Франция — Италия («Матч! Страна»)

16.15. Норвегия — Австрия (matchtv.ru)

20.15. Швейцария — Словакия (matchtv.ru)

20.15. Финляндия — Швеция («Матч! Страна»)

Следить за онлайн-трансляциями игр ЧМ-2022 можно на сайте matchtv.ru, а также вся подробная информация о турнире есть на сайте «СЭ».

Ознакомиться с гидом по ЧМ-2022 можно здесь.