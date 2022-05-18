Сборная Норвегии обыграла Австрию и одержала вторую победу на ЧМ-2022

Сборная Норвегии в матче группового турнира чемпионата мира-2022 обыграла Австрию со счетом 5:3.

В составе норвежцев дубль оформил Матс Россели Ольсен, еще по шайбе забросили Андреас Мартинсен, Мартин Реймарк и Мартин Ренниль. У австрийцев отличились Доминик Хайнрих, Лукас Хаудум и Петер Шнайдер.

После этого матча Норвегия с 5 очками занимает четвертое место в группе B, Австрия с 3 очками — на седьмой строчке.

Чемпионат мира

Группа B

Норвегия — Австрия — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Голы: Хайнрих — 1 (бол., Вуковиц, Шнайдер), 6:48 — 0:1. Россели Ольсен — 2 (мен., К.А. Улимб), 7:33 — 1:1. Мартинсен — 1 (Йоханнесен, Россели Ольсен), 20:55 — 2:1. Хаудум — 1 (бол., Унтервегер, Ганаль), 26:54 — 2:2. Реймарк — 1 (Хага, Норстебе), 31:44 — 3:2. Россели Ольсен — 3 (бол., Мартинсен, К.А. Улимб), 47:32 — 4:2. Шнайдер — 2 (бол., Вуковиц, Хайнрих), 56:12 — 4:3. Реннилль — 1 (п.в., Якобссон), 59:47 — 5:3.

Вратари: Хаукеланн — Киккерт (58:47 — 59:47).

Штраф: 14 — 33.

Броски: 26 (8+12+6) — 27 (7+7+13).

Судьи: Лоуренс, Штольц.

18 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.