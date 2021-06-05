Сборная Финляндии обыграла Германию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Сборная Финляндии обыграла Германию в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) — 2:1.
Финляндия вышла в финал чемпионата мира, где сыграет с Канадой. Эта игра состоится в воскресенье, 6 июня. В этот же день сборная США проведет матч за 3-е место с Германией.
Хоккей
Чемпионат мира
1/2 финала
Финляндия — Германия — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Голы: Пакаринен — 4 (Лунделл, Каски), 13:50 — 1:0. Бьернинен — 2 (Анттила), 18:55 — 2:0. Плахта — 4 (бол., Зайдер), 31:03 — 2:1.
Вратари: Олкинуора — Нидербергер (58:12).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 17 (5+7+5) — 28 (9+10+9).
Судьи: Бьерк, Норд.
5 июня. Рига. «Арена Рига».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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