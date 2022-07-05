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Сегодня, 16:17

Дисциплинарный комитет ИИХФ отклонил апелляции Федерации хоккея России

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Cанкции ИИХФ.
Фото iihf.com.

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) не удовлетворил апелляции ФХР на отстранение национальной команды и отмену турниров на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ИИХФ.

В заявлении ИИХФ утверждается, что международная федерация обладала достаточной информацией, чтобы принять и внедрить политику безопасности. При этом отмечается, что политика безопасности не носила дискриминационный характер.

Ранее совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Кроме того, страна лишилась права проведения на своей территории запланированных ранее в 2023 году взрослого чемпионата мира в Санкт-Петербурге и молодежного мирового первенства в Омске и Новосибирске.

ФХР заявила, что категорически не согласна с решением ИИХФ и оставляет за собой право обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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