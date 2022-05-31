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Сегодня, 16:42

Финские хоккеисты пошли с кубком за победу на чемпионате мира в сауну

Иван Шитик
Корреспондент
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Игроки сборной Финляндии.

Сборная Финляндии в овертайме со счетом 4:3 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею.

Сборная Финляндии в четвертый раз стала победителем чемпионата мира. Ранее финны побеждали в 1995, 2011 и 2019 годах.

После победы в Финляндии были устроены народные гуляния. А сами финские хоккеисты решили отметить победу в сауне. Причем париться они пошли, прихватив с собой трофей за победу на чемпионате мира.

Отметим, что в 2022 году Финляндия также впервые в своей истории выиграла Олимпийские игры.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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