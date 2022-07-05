ФХР может обжаловать решения дисциплинарного комитета ИИХФ в CAS

Федерация хоккея России (ФХР) изучает перспективы дальнейшего обжалования решений Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает официальный сайт организации.

15 июня в штаб-квартире ИИХФ в Цюрихе состоялось заседание Дисциплинарного комитета ИИХФ, на котором были рассмотрены три апелляции ФХР.

Президент ФХР Владислав Третьяк, выступая в защиту ФХР, отметил, что спорт в первую очередь призван объединять людей из разных стран, тем самым подчеркнув важность сохранения политического нейтралитета в спорте.

4 июля ФХР получила решения дисциплинарного комитета ИИХФ об отказе в удовлетворении всех поданных апелляций.

ФХР изучает перспективы дальнейшего обжалования решений в Спортивном арбитражном суде (CAS) с учетом складывающейся практики по другим видам спорта.