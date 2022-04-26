Бурмистров об исключении России с чемпионата мира: «Считалось, что спорт вне политики. Мы убедились, что это не так»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров в интервью «СЭ» поделился мнением об исключении сборной России из состава участников чемпионата мира-2022.

— Всегда считалось, что спорт вне политики. Мы убедились в том, что это не так. Считаю, что это нечестно.

— Сборную России в группе чемпионата мира заменила Франция.

— Думаю, рейтинги телевидения упадут. Кто будет в России смотреть чемпионат мира? Если б я работал на нашем телевидении, то сказал бы, что не надо даже показывать.