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Сегодня, 13:46

Бурмистров об исключении России с чемпионата мира: «Считалось, что спорт вне политики. Мы убедились, что это не так»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров в интервью «СЭ» поделился мнением об исключении сборной России из состава участников чемпионата мира-2022.

— Всегда считалось, что спорт вне политики. Мы убедились в том, что это не так. Считаю, что это нечестно.

— Сборную России в группе чемпионата мира заменила Франция.

— Думаю, рейтинги телевидения упадут. Кто будет в России смотреть чемпионат мира? Если б я работал на нашем телевидении, то сказал бы, что не надо даже показывать.

Александр Бурмистров. «Когда Знарок показал знаменитый жест, мы смеялись. Слышали, что он сказал шведу». Интервью чемпиона мира-2014 Бурмистрова

Александр Бурмистров
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