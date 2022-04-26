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Сегодня, 17:04

ИИХФ объявила о переносе ЧМ-2023 из России

Читать «СЭ» в
«Зенит Арена».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года, информирует ТАСС со ссылкой на релиз организации.

Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

Решение о новом месте проведения ЧМ-2023 будет принято на конгрессе ИИХФ во время чемпионата мира в Финляндии (13-29 мая).

Как говорится в заявлении организации, решение о переносе ЧМ-2023 было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков.

Ранее ИИХФ перенес молодежный чемпионат мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске.

Источник: https://tass.ru/sport/14481943
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