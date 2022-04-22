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Сегодня, 20:23

Российский хоккеист Скачков принял румынское гражданство

Российский хоккеист Скачков будет выступать за сборную Румынии
Иван Шитик
Корреспондент
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Российский форвард Евгений Скачков принял румынское гражданство и сыграет на ЧМ-2022 во втором по силе дивизионе, сообщает «Белорусский хоккей».

Последние три сезона 37-летний ветеран выступает за румынские клубы.

Нападающий за свою карьеру выступал за ЦСКА, «Спартак», «Трактор», СКА, «Ак Барс», «Торпедо», «Салават Юлаев», «Сочи», «Югру» и «Ладу». В КХЛ Скачков провел 433 матча, в которых набрал 189 (90+99) очков.

Источник: https://belarushockey.com/cm2012/news_cm12/2022/04/22/eks-forvard-junosti-prinjal-rumynskoe-grazhdanstvo-i-sygraet-na-chm-2022/
Евгений Скачков
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