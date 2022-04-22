Российский хоккеист Скачков принял румынское гражданство

Российский хоккеист Скачков будет выступать за сборную Румынии

Российский форвард Евгений Скачков принял румынское гражданство и сыграет на ЧМ-2022 во втором по силе дивизионе, сообщает «Белорусский хоккей».

Последние три сезона 37-летний ветеран выступает за румынские клубы.

Нападающий за свою карьеру выступал за ЦСКА, «Спартак», «Трактор», СКА, «Ак Барс», «Торпедо», «Салават Юлаев», «Сочи», «Югру» и «Ладу». В КХЛ Скачков провел 433 матча, в которых набрал 189 (90+99) очков.