Британец Керк стал лучшим снайпером группового этапа ЧМ-2021
1 июня 2021, 23:18
Нападающий сборной Великобритании Лиам Керк стал лучшим снайпером группового этапа чемпионата мира в Латвии. В семи встречах он забросил 7 шайб.
Шесть голов в активе швейцарца Грегори Хоффмана, пять — у датчанина Никласа Йенсена.
Лучшим снапйером сборной России является Александр Барабанов, который забил 4 гола.
В списке ассистентов лидирует канадец Коннор Браун. Второй результат показал словак Петер Цегларик.
У России по четыре результативных паса у Барабанова и Михаила Григоренко.
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