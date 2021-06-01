Британец Керк стал лучшим снайпером группового этапа ЧМ-2021

Нападающий сборной Великобритании Лиам Керк стал лучшим снайпером группового этапа чемпионата мира в Латвии. В семи встречах он забросил 7 шайб.

Шесть голов в активе швейцарца Грегори Хоффмана, пять — у датчанина Никласа Йенсена.

Лучшим снапйером сборной России является Александр Барабанов, который забил 4 гола.

В списке ассистентов лидирует канадец Коннор Браун. Второй результат показал словак Петер Цегларик.

У России по четыре результативных паса у Барабанова и Михаила Григоренко.